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В Нью-Йорке одобрили запрет электронных сигарет и ароматизированных смесей

В Нью-Йорке одобрили запрет электронных сигарет и ароматизированных смесей

Киев  •  УНН

 • 11650 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Власти Нью-Йорка одобрили во вторник законопроект о запрете электронных сигарет и ароматизированных смесей, за исключением обычного табака. Как сообщил во вторник на пресс-конференции спикер городского совета Кори Джонсон, эти меры предусматривают санкции в отношении продавцов электронных сигарет и смесей и нацелены на защиту здоровья молодых людей, передает УНН.

В свою очередь член городского совета Марк Ливайн, инициатор запрета, выразил сожаление по поводу того, что власть “недостаточно быстро действует в условиях, когда в стране получили широкое распространение электронные сигареты и смеси”. По его оценкам, в США электронными сигаретами и ароматизированными смесями пользуются 5 млн молодых людей, а в Нью-Йорке каждый четвертый школьник употребляет их.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио заявил ранее, что поддерживает введение запрета на электронные сигареты и или подпишет одобренный законопроект, или создаст условия для того, чтобы он вступил в силу автоматически.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о том, влияет ли вейп негативно на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

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В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, вероятно, первый в стране случай смерти в результате тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, а сейчас эксперты говорят уже почти о 40 умерших по тем же причинам.

В январе руководитель Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 выяснится, что в стране возросло количество курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курильщиков несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось за доступности электронных сигарет.

Напомним, Минздрав Украины предложило приравнять электронные сигареты к традиционному курению.

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