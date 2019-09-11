Трамп планує заборонити продаж в США ароматизованих електронних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація заборонить ароматизовані електронні сигарети, після того, як в США було зафіксовано кілька смертей, пов'язаних з вейпом, передає УНН з посиланням на BBC.
У середу Трамп сказав журналістам, що вейпінг - це "нова проблема", особливо для дітей.
Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар заявив, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) розробляє план з виведення всіх нетютюнових ароматів з американського ринку.
Приєднавшись до Трампа в Білому домі в середу, Азар сказав, що FDA буде потрібно кілька тижнів, щоб забезпечити виконання плану.
Він також сказав, що агентство вживатиме примусові заходи, якщо визначить, що дітей навмисно залучають до вживання електронних сигарет.
Як повідомляв УНН, минулого тижня влада США підтвердила смерть п'яти осіб від захворювань, викликаних курінням вейпа.