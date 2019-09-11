Трамп планирует запретить продажу в США ароматизированных электронных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация запретит ароматизированные электронные сигареты, после того, как в США было зафиксировано несколько смертей, связанных с вейпом, передаёт УНН со ссылкой на BBC.
В среду Трамп сказал журналистам, что вейпинг — это “новая проблема”, особенно для детей.
Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрабатывает план по выводу всех нетабачных ароматов с американского рынка.
Присоединившись к Трампу в Белом доме в среду, Азар сказал, что FDA потребуется несколько недель, чтобы развернуть новое руководство.
Он также сказал, что агентство предпримет принудительные меры, если определит, что детей намеренно привлекают к употреблению электронных сигарет.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа.