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Власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа

Власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа

Киев  •  УНН

 • 25165 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, курили электронные сигареты. Соответствующая информация приводится в пятницу на сайте организации, передает УНН.

Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрировано около 450 случаев заболеваний, вероятно вызванных курением вейпа — в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

Напомним, ранее в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на информацию CDC сообщала о том, что в стране была зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. По информации CNN, общее число случаев заболевания еще неделю назад составляла 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа текущего года приступили к тщательному анализу легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков — Forbes

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, вероятно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, к которому привела тяжелое респираторное заболевание.

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 года возрастет число курильщиков подростков. Он привел собраны ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось за доступности электронных сигарет.

Число курильщиков вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году выросла на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В результате более 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержат никотин устройств.

Напомним, около 80% людей, которые курят, живут в бедных странах и странах со средним достатком, а всего курильщиков в мире — 1,1 миллиарда. Такие данные содержит отчет Всемирной организации здравоохранения, представленный 26 июля.

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