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Влада США підтвердили смерть п'яти осіб від захворювань, викликаних курінням вейпа

Влада США підтвердили смерть п'яти осіб від захворювань, викликаних курінням вейпа

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Центри з контролю і профілактиці захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зареєстрували в країні смерть п’яти осіб, які курили електронні сигарети. Відповідна інформація наводиться в п’ятницю на сайті організації, інформує УНН.

Згідно з поширеними даними, випадки летального результату захворювань, що були викликані курінням електронних сигарет, були зареєстровані в штатах Каліфорнія, Іллінойс, Індіана, Міннесота і Орегон. Всього ж по країні зареєстровано близько 450 випадків захворювань, імовірно викликаних курінням вейпа — в 33 штатах, а також на Американських Віргінських островах.

Нагадаємо, раніше в п’ятницю телекомпанія CNN з посиланням на інформацію CDC повідомляла про те, що в країні була зареєстрована смерть трьох осіб, які курили електронні сигарети і були госпіталізовані з легеневими захворюваннями. За інформацією CNN, загальне число випадків захворювання ще тиждень тому становила 215 осіб в 25 штатах. Центри з контролю і профілактиці захворювань США 1 серпня поточного року приступили до ретельного аналізу легеневих захворювань на предмет їх зв’язку з курінням електронних сигарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зростає кількість курців електронних сигарет серед дітей і підлітків — Forbes

В останні місяці в США загострилася дискусія про вплив вейпів на здоров’я людини. У серпні департамент громадської охорони здоров’я штату Іллінойс зареєстрував, імовірно, першу в країні смерть в результаті куріння електронних сигарет, до якого призвела важке респіраторне захворювання.

У січні цього року керівник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готліб пригрозив виробникам електронних сигарет і вейпов повною забороною на продаж їх продукції, якщо в 2019 зросте число курців підлітків. Він навів зібрані відомством статистичні дані, згідно з якими кількість підлітків-курців в США за останні роки подвоїлася через доступність електронних сигарет.

Число курців вейпи і електронні сигарети учнів старших класів в США в 2018 році зросла на 78%, у середній школі шкідливу звичку придбали на 48% більше. В результаті понад 1,5 млн підлітків стали залежні від нікотину з 2017 по 2018 рік, незважаючи на зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа щодо обмеження продажу містять нікотин пристроїв.

Нагадаємо, близько 80% людей, які курять, живуть у бідних країнах та країнах із середнім достатком, а всього курців у світі — 1,1 мільярда. Такі дані містить звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я, презентований 26 липня.

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