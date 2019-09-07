CNN: влада США зареєстрували смерть уже трьох легеневих хворих після куріння вейпа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Центри з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зареєстрували в країні смерть трьох осіб, які курили електронні сигарети та були госпіталізовані з легеневими захворюваннями. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія CNN з посиланням на інформацію CDC, інформує УНН.
Відповідно до публікації, в країні наразі проводяться розслідування обставин виникнення легеневих захворювань у 450 осіб в 33 штатах. Тиждень тому цей показник становив 215 осіб в 25 штатах. Центри з контролю та профілактики захворювань США 1 серпня приступили до ретельним аналізом легеневих захворювань на предмет їх зв’язку з курінням електронних сигарет.
В останні місяці в США загострилася дискусія про вплив вейп-машин на здоров’я людини. У серпні департамент громадської охорони здоров’я штату Іллінойс зареєстрував, імовірно, першу в країні смерть в результаті куріння електронних сигарет, що призвів до важкого респіраторного захворювання.
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У січні керівник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готліб пригрозив виробникам електронних сигарет і вейпов повною забороною на продаж їх продукції, якщо в 2019 зросте число курців підлітків. Він навів зібрані відомством статистичні дані, згідно з якими кількість підлітків-курців в США за останні роки подвоїлася через доступність електронних сигарет.
Кількість курців вейпу та електронних сигарет учнів старших класів в США в 2018 році зросла на 78%, у середній школі шкідливу звичку придбали на 48% більше. В результаті понад 1,5 млн підлітків стали залежні від нікотину з 2017-го по 2018 рік, незважаючи на зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа по боротьбі за обмеження продажу містять нікотин пристроїв.
Нагадаємо, близько 80% людей, які курять, живуть у бідних країнах та країнах із середнім достатком, а всього курців у світі — 1,1 мільярда. Такі дані містить звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я, презентований 26 липня.