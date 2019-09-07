CNN: влада США зареєстрували смерть уже трьох легеневих хворих після куріння вейпа

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Центри з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зареєстрували в країні смерть трьох осіб, які курили електронні сигарети та були госпіталізовані з легеневими захворюваннями. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія CNN з посиланням на інформацію CDC, інформує УНН.