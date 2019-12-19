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Instagram заборонить розміщення публікацій з рекламою вейпів, сигарет і зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанія Facebook заборонить користувачам її соціальної мережі Instagram на комерційній основі розміщувати публікації зі згадуванням електронних сигарет, тютюну і зброї. Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу на інформаційній сторінці сервісу, передає УНН.

При цьому в компанії відзначили, що пряма реклама зброї, сигарет і вейпов була заборонена раніше, а в даному випадку мова йде саме про користувальницькі публікації з поміткою “брендований контент”.

“Брендований контент, який просуває товари, пов’язані з вейпом, тютюном і зброєю, буде заборонений, — вказується в заяві керівництва компанії. — Наша рекламна політика вже давно забороняє рекламу цих продуктів, і в найближчі тижні ми ще сильніше посилимо її”.

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У матеріалі також наголошується, що зміни частково торкнуться також реклами алкогольної продукції та харчових добавок.

“Особливі обмеження торкнуться брендованого контенту, що просуває такі товари, як алкоголь і харчові добавки”, — йдеться в документі. Так, автори підкреслюють, що користувачі отримають можливість накладати вікові обмеження на перегляд подібних публікацій. Зміни вступлять в силу з наступного року.

Нагадаємо, Instagram завдяки штучному інтелекту буде розпізнавати фото з образами ще до публікації.

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