Instagram заборонить розміщення публікацій з рекламою вейпів, сигарет і зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанія Facebook заборонить користувачам її соціальної мережі Instagram на комерційній основі розміщувати публікації зі згадуванням електронних сигарет, тютюну і зброї. Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу на інформаційній сторінці сервісу, передає УНН.
При цьому в компанії відзначили, що пряма реклама зброї, сигарет і вейпов була заборонена раніше, а в даному випадку мова йде саме про користувальницькі публікації з поміткою “брендований контент”.
“Брендований контент, який просуває товари, пов’язані з вейпом, тютюном і зброєю, буде заборонений, — вказується в заяві керівництва компанії. — Наша рекламна політика вже давно забороняє рекламу цих продуктів, і в найближчі тижні ми ще сильніше посилимо її”.
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У матеріалі також наголошується, що зміни частково торкнуться також реклами алкогольної продукції та харчових добавок.
“Особливі обмеження торкнуться брендованого контенту, що просуває такі товари, як алкоголь і харчові добавки”, — йдеться в документі. Так, автори підкреслюють, що користувачі отримають можливість накладати вікові обмеження на перегляд подібних публікацій. Зміни вступлять в силу з наступного року.
Нагадаємо, Instagram завдяки штучному інтелекту буде розпізнавати фото з образами ще до публікації.
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