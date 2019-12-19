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Instagram запретит размещение публикаций с рекламой вейпов, сигарет и оружия

Instagram запретит размещение публикаций с рекламой вейпов, сигарет и оружия

Киев  •  УНН

 • 24190 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Компания Facebook запретит пользователям ее социальной сети Instagram на коммерческой основе размещать публикации с упоминанием электронных сигарет, табака и оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на информационной странице сервиса, передает УНН.

При этом в компании отметили, что прямая реклама оружия, сигарет и вейпов была запрещена ранее, а в данном случае речь идет именно о пользовательских публикациях с пометкой “брендированный контент”.

“Брендированный контент, который продвигает товары, связанные с вейпом, табаком и оружием, будет запрещен, — говорится в заявлении руководства компании. — Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы еще сильнее усилим ее”.

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В материале также отмечается, что изменения частично затронут также рекламы алкогольной продукции и пищевых добавок.

“Особые ограничения коснутся брендированного контента, который продвигает такие товары, как алкоголь и пищевые добавки”, — говорится в документе. Так, авторы подчеркивают, что пользователи получат возможность накладывать возрастные ограничения на просмотр подобных публикаций. Изменения вступят в силу со следующего года.

Напомним, Instagram благодаря искусственному интеллекту будет распознавать фото с образами еще до публикации.

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