Instagram завдяки штучному інтелекту буде розпізнавати фото з образами ще до публікації

“Ми впроваджуємо нову функцію, яка буде повідомляти людям про те, коли їх підписи до фотографій та відеокліпів можуть вважатися образливими, і давати їм можливість задуматися над своїми словами перед публікацією”, — йдеться у повідомленні.

“В рамках нашого довгострокового зобов’язання очолити боротьбу з онлайн-буллінгом, ми розробили і протестували штучний інтелект, який може розпізнавати різні форми буллінгу в мережі Instagram. Раніше в цьому році ми запустили функцію, яка повідомляє людей про те, коли їх коментарі можуть вважатися образливими, перш ніж вони будуть опубліковані. Результати виявилися багатообіцяючими, і ми виявили, що такі поштовхи можуть спонукати людей переглянути свої слова, коли у них з’явиться можливість”, — додали у пресрелізі.

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“Сьогодні, коли хтось пише коментар до публікації та наш ШІ визначає цей підпис як потенційно образливий, він отримає повідомлення про те, що цей підпис схожий на ті, щодо яких раніше надходили скарги про буллінг. У них (користувачів) буде можливість відредагувати свої підписи до того, як вони будуть опубліковані”, — додається у повідомленні.

На думку розробників Instagram, це має привчити користувачів тому, що в цій соціальній мережі “ми не дозволяємо" і коли дії користувачів та їх облікові записи “можуть бути небезпечним для порушення правил (соцмережі)”.

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У пресрелізі зазначили, що на початку функція буде розгорнута лише в деяких країнах, а в найближчі місяці її поширять по всьому світу. Проте, розробники не зазначили, про які саме стартові країни йдеться.

Нагадаємо, Instagram почав запитувати вік при створенні аккаунта.