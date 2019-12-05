Instagram почав запитувати вік при створенні аккаунта
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Соціальна мережа Instagram почала запитувати вік при створенні аккаунта. Для реєстрації, користувачу повинно бути не менше 13 років. Таким чином, компанія хоче захистити дітей і підлітків від можливих протиправних дій. Про це Instagram повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо запитувати вашу дату народження при створенні аккаунта в Instagram. Згідно з нашими Умовами використання, вам повинно бути не менше 13 років, щоб мати обліковий запис в більшості країн. Запит цієї інформації допоможе запобігти реєстрації неповнолітніх в Instagram, і допоможе нам убезпечити молодь. Ваш день народження не буде видно іншим користувачам Instagram, але ви зможете побачити його при перегляді свого особистого облікового запису", - написали розробники.
Повідомляється, що якщо обліковий запис Facebook підключається до облікового запису Instagram, то буде додана та дата народження, яка вказана в профілі Facebook. Це, також, не загальнодоступна інформація, і тільки власник акаунтів зможе побачити її при перегляді свого облікового запису в Instagram.
"Зміна дати вашого народження в Facebook також змінить її в Instagram. Якщо у вас немає облікового запису Facebook або ви не підключили свої облікові записи, ви можете додати або змінити свій день народження прямо в Instagram", - додали розробники.
Нагадаємо, що в Instagram почали приховувати лайки під постами користувачів.