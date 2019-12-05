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Instagram начал запрашивать возраст при создании аккаунта

Instagram начал запрашивать возраст при создании аккаунта

Киев  •  УНН

 • 36400 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Социальная сеть Instagram начала запрашивать возраст при создании аккаунта. Для регистрации, пользователю должно быть не меньше 13 лет. Таким образом, компания хочет защитить детей и подростков от возможных противоправных действий. Об этом Instagram сообщил на своей страничке в Twitter, передает УНН.

“Начиная с сегодняшнего дня, мы будем запрашивать вашу дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно нашим Условиям использования, вам должно быть не менее 13 лет, чтобы иметь учетную запись в большинстве стран. Запрашивание этой информации поможет предотвратить регистрацию несовершеннолетних в Instagram, и поможет нам обезопасить молодежь. Ваш день рождения не будет виден другим пользователям Instagram, но вы сможете увидеть его при просмотре своей личной учетной записи”, — написали разработчики.

Сообщается, что если учетная запись Facebook подключается к своей учетной записи Instagram, то будет добавлена та дата рождения, которая указана в профиле Facebook. Это, также, не общедоступная информация, и только владелец аккаунтов сможет увидеть ее при просмотре своей учетной записи в Instagram.

“Изменение даты вашего рождения в Facebook также изменит ее в Instagram. Если у вас нет учетной записи Facebook или вы не подключили свои учетные записи, вы можете добавить или изменить свой день рождения прямо в Instagram”, — добавили разработчики.

Напомним, что в Instagram начали скрывать лайки под постами пользователей.

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