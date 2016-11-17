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Рада дозволила з 2018 року створити Дорожній фонд

Рада дозволила з 2018 року створити Дорожній фонд

Київ • УНН

 • 7873 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада дозволила створити Дорожній фонд з 1 січня 2018 року. За відповідний законопроект проголосували 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Передбачається, що фонд формується за рахунок акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів, акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, а також коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отриманих шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Крім цього фонд, зокрема, планується фінансувати за рахунок плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Кошти державного дорожнього фонду спрямовуються, зокрема, на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Закон набуває чинності з 1 січня 2018 року. Також депутати внесли зміни до Бюджетного кодексу у зв'язку з ухваленням закону про Дорожній фонд.

 

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