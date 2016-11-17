Рада разрешила с 2018 года создать Дорожный фонд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила создать Дорожный фонд с 1 января 2018 года. За соответствующий законопроект проголосовали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Предполагается, что фонд формируется за счет акцизного налога с произведенных в Украине топлива и транспортных средств, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины топлива и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, а также средств специального фонда Государственного бюджета Украины, полученных путем привлечения государством кредитов (займов) от банков, иностранных государств и международных финансовых организаций на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования .
Кроме этого фонд, в частности, планируется финансировать за счет платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования государственного значения, максимальный размер и порядок взимания которой устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
Средства государственного дорожного фонда направляются, в частности, на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Также депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона о Дорожном фонде.