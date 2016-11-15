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Рада дозволила позичальнику достроково розривати договір про споживчий кредит

Рада дозволила позичальнику достроково розривати договір про споживчий кредит

Київ • УНН

 • 13659 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада дозволила розривати договір про споживчий кредит позичальнику та визначила умову його дострокового повернення. Парламентарі 247 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законом встановлюються вимоги до договору про споживчий кредит.

Зазначається, що в разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, якщо таке право передбачене договором.

Передбачається можливість застосування змінної відсоткової ставки за кредитом. В разі, якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну такої ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення має містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку та зазначення дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.

Визначено підстави для відмови у споживчому кредиті. Зокрема, це відбувається у разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитодавець має право відмовити такому споживачу в укладенні договору про споживчий кредит.

Також передбачається, що інформація щодо споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою.

Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем такої інформації, у тому числі шляхом її друкування шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо.

Крім цього, закон дозволяє споживачам достроково розривати кредитний договір протягом двох тижнів після укладення за умови повернення коштів.

 

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