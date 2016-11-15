Рада разрешила заемщику досрочно расторгать договор о потребительском кредите
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила расторгать договор о потребительском кредите заемщику и определила условие его досрочного возвращения. Парламентарии 247 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законом устанавливаются требования к договору о потребительском кредите.
Отмечается, что в случае задерживания потребителем уплаты части потребительского кредита и/или процентов минимум на один календарный месяц, а по потребительскому кредиту, обеспеченному ипотекой, и по потребительскому кредиту на приобретение жилья - минимум на три календарных месяца кредитор вправе на требование возврата потребительского кредита в полном объеме, срок выплаты которого еще не наступил, если такое право предусмотрено договором.
Предусматривается возможность применения переменной процентной ставки по кредиту. В случае, если договором о потребительском кредите предусмотрена изменяемая процентная ставка, кредитор обязан письменно уведомить потребителя, поручителя и других обязанных по договору лиц об изменении такой ставки не позднее чем за 15 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка. Такое уведомление должно содержать основание изменения размера процентной ставки, новую процентную ставку и указание даты, с которой будет применяться новая ставка.
Определены основания для отказа в потребительском кредите. В частности, это происходит в случае непредоставления потребителем документов или сведений о себе и своем финансовом состоянии, требуемых законодательством или внутренними документами кредитодателя, кредитор имеет право отказать такому потребителю в заключении договора о потребительском кредите.
Также предполагается, что информация о потребительском кредите, излагается шрифтом одного размера и типа и в одном формате печати. По желанию потребителя указанная информация может быть предоставлена ему на принадлежащем ему электронном носителе информации или по электронной почте.
Запрещается любым способом усложнять прочтение потребителем такой информации, в том числе путем ее печатания шрифтом меньшего размера, чем основной текст, слияние цвета шрифта с цветом фона и т.д.
Кроме этого, закон позволяет потребителям досрочно разрывать кредитный договор в течение двух недель после заключения при условии возврата.