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15 марта, 19:03 • 110489 просмотра

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Рада разрешила заемщику досрочно расторгать договор о потребительском кредите

Рада разрешила заемщику досрочно расторгать договор о потребительском кредите

Киев • УНН

 • 13657 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила расторгать договор о потребительском кредите заемщику и определила условие его досрочного возвращения. Парламентарии 247 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законом устанавливаются требования к договору о потребительском кредите.

Отмечается, что в случае задерживания потребителем уплаты части потребительского кредита и/или процентов минимум на один календарный месяц, а по потребительскому кредиту, обеспеченному ипотекой, и по потребительскому кредиту на приобретение жилья - минимум на три календарных месяца кредитор вправе на требование возврата потребительского кредита в полном объеме, срок выплаты которого еще не наступил, если такое право предусмотрено договором.

Предусматривается возможность применения переменной процентной ставки по кредиту. В случае, если договором о потребительском кредите предусмотрена изменяемая процентная ставка, кредитор обязан письменно уведомить потребителя, поручителя и других обязанных по договору лиц об изменении такой ставки не позднее чем за 15 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка. Такое уведомление должно содержать основание изменения размера процентной ставки, новую процентную ставку и указание даты, с которой будет применяться новая ставка.

Определены основания для отказа в потребительском кредите. В частности, это происходит в случае непредоставления потребителем документов или сведений о себе и своем финансовом состоянии, требуемых законодательством или внутренними документами кредитодателя, кредитор имеет право отказать такому потребителю в заключении договора о потребительском кредите.

Также предполагается, что информация о потребительском кредите, излагается шрифтом одного размера и типа и в одном формате печати. По желанию потребителя указанная информация может быть предоставлена ​​ему на принадлежащем ему электронном носителе информации или по электронной почте.

Запрещается любым способом усложнять прочтение потребителем такой информации, в том числе путем ее печатания шрифтом меньшего размера, чем основной текст, слияние цвета шрифта с цветом фона и т.д.

Кроме этого, закон позволяет потребителям досрочно разрывать кредитный договор в течение двух недель после заключения при условии возврата.

Украинские Национальные Новости

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