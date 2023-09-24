Рада безпеки Вірменії анонсувала зустріч Алієва та Пашиняна 5 жовтня в Іспанії

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«Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян вирушить із робочим візитом до столиці Бельгії Брюсселя, де 26 вересня запланована зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, радниками президента Ради ЄС Шарля Мішеля та помічника президента Азербайджану Х.С.Гаджиєвим для підготовки до зустрічі лідерів, запланованої на 5 жовтня у Гранаді», - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Азербайджан розпочав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення 20 вересня.

Після операції президент країни Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану та "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір із Вірменією.