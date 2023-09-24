Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна 5 октября в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Совет Безопасности Армении сообщает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют встретиться 5 октября в испанском городе Гранада, передает УНН.
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«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где 26 сентября запланирована встреча секретаря Совета безопасности Армении с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, советниками президента Совета ЕС Шарля Мишеля и помощника президента Азербайджана Х. с Гаджиевым для подготовки к встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде», - говориться в сообщении.
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Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании 20 сентября.
После операции президент страны Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана и "более благоприятных возможностях", чтобы заключить мирный договор с Арменией.