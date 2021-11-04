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Rabobank: 2022 рік буде непростим для свинарства

Київ • УНН

 • 19272 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У 2022 році світовий попит на свинину впаде. Про це пишуть аналітики Rabobank, передає УНН.

Rabobank: 2022 рік буде непростим для свинарства

Деталі

Експерти нагадали, що в четвертому кварталі поточного року світові ціни на свинину різко знизилися. Цей фактор, на їхню думку, сповільнить зростання поголів'я в 2022 році.

"Обмежена кількість робочої сили на деяких ринках і інфляція витрат вплинуть на рентабельність виробництва, і також можуть уповільнити зростання поголів'я. А перенесення цих витрат на споживачів, ймовірно, вплине на попит, що ще більше знизить споживання, особливо в країнах, чутливих до доходів", - йдеться в повідомленні.

Експерти також спрогнозували, як розвиватиметься галузь свинарства в Китаї, США та Бразилії.

Зокрема, в Китаї попит на свинину залишається слабким, на тлі карантинних обмежень. Китайці продовжують стримувати імпорт продукту, намагаючись збалансувати пропозицію. У той же час, в США поставки свинини залишаться обмеженими на початку 2022 року. Однак прогнозується, що вони будуть вищими порівняно з рівнем попереднього року.

"Очікується, що внутрішній попит сповільниться, оскільки виробничі витрати передаються споживачам. Замість цього відбудеться зростання експорту", - прогнозують в Rabobank.

Більш оптимістично налаштовані свинарі Бразилії. Вони очікують зростання виробництва продукту на 5,5% в річному численні.

Доповнення

Тим часом в Україні спостерігаються високі ціни на свинину і скорочення виробництва. За даними аналітиків, в 11 з 24 регіонів України обсяги забою свиней перевищили його вирощування.

До теми

Свинина вважається одним з найнебезпечніших продуктів, що негативно впливають на серцево-судинну систему.
Це ж стосується і решти червоного м'яса.

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо — всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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