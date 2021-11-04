Rabobank: 2022 год будет непростым для свиноводства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В 2022 году мировой спрос на свинину упадет. Об этом пишут аналитики Rabobank, передает УНН.
Детали
Эксперты напомнили, что в четвертом квартале текущего года мировые цены на свинину резко снизились. Этот фактор, по их мнению, замедлит рост поголовья в 2022 году.
"Ограниченное количество рабочей силы на некоторых рынках и инфляция затрат повлияют на рентабельность производства, и также могут замедлить рост поголовья. А перенос этих затрат на потребителей, вероятно, повлияет на спрос, что еще больше снизит потребление, особенно в странах, чувствительных к доходам", - говорится в сообщении.
Эксперты также спрогнозировали, как будет развиваться отрасль свиноводства в Китае, США и Бразилии.
В частности, в Китае спрос на свинину остается слабым, на фоне карантинных ограничений. Китайцы продолжают сдерживать импорт продукта, пытаясь сбалансировать предложение. В то же время, в США поставки свинины останутся ограниченными в начале 2022 года. Однако прогнозируется, что они будут выше по сравнению с уровнем предыдущего года.
"Ожидается, что внутренний спрос замедлится, поскольку производственные издержки передаются потребителям. Вместо этого произойдет рост экспорта", - прогнозируют в Rabobank.
Более оптимистично настроены свиноводы Бразилии. Они ожидают рост производства продукта на 5,5% в годовом исчислении.
Дополнение
Тем временем в Украине наблюдаются высокие цены на свинину и сокращение производства. По данным аналитиков, в 11 из 24 регионов Украины объёмы забоя свиней превысили ее выращивание.
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