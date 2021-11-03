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Красное мясо вредит здоровью сердца - исследование

Киев • УНН

 • 37381 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Потребление красного мяса в большом количестве негативно влияет на здоровье сердца. К такому выводу пришли британские ученые, передает УНН со ссылкой на публикацию в научном журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Красное мясо вредит здоровью сердца - исследование

Так, ученые провели исследование, в котором приняли участие 1,4 млн человек. Специалисты наблюдали за участниками эксперимента в течение 30 лет.

Было обнаружено, что с каждыми 50 граммами говядины, баранины или свинины риск сердечных заболеваний увеличивался на 9%.

Гораздо хуже обстоят дела с потреблением обработанного мяса, каждые 50 грамм которого повышают риск сердечных заболеваний на 18%, отметили специалисты.

Ученые также советуют заменить красное мясо на белое. Поскольку оно, по данным специалистов, не увеличивает риск сердечных заболеваний. Считается, что мясо птицы в отличие от красного мяса, не содержит насыщенных жиров, а также высокого уровня натрия.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Украинские Национальные Новости

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