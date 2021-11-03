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Червоне м'ясо шкодить здоров'ю серця

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Споживання червоного м’яса у великій кількості негативно впливає на здоров’я серця. До такого висновку дійшли британські вчені, передає УНН з посиланням на публікацію у науковому журналі Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Червоне м'ясо шкодить здоров'ю серця

Так, вчені провели дослідження, в якому взяли участь 1,4 млн осіб. Фахівці спостерігали за учасниками експерименту протягом 30 років.

Було виявлено, що з кожними 50 грамами яловичини, баранини або свинини ризик серцевих захворювань збільшувався на 9%.

Набагато гірше йдуть справи зі споживанням обробленого м’яса, кожні 50 грам якого підвищують ризик серцевих захворювань на 18%, зазначили фахівці.

Вчені також радять замінити червоне м’ясо на біле. Оскільки воно, за даними фахівців, не збільшує ризик серцевих захворювань. Вважається, що м’ясо птиці на відміну від червоного м’яса, не містить насичених жирів, а також високого рівня натрію.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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