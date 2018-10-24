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П'ятьох суддів, прокурора, адвоката і лікаря затримали в Молдові через корупцію

П'ятьох суддів, прокурора, адвоката і лікаря затримали в Молдові через корупцію

Київ • УНН

 • 7598 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Співробітники Антикорупційної прокуратури Молдови затримала 10 осіб, серед яких - п'ять суддів, яких підозрюють в корупції, передає УНН з посиланням на повідомлення Генеральної прокуратури Молдови.

“Антикорупційна прокуратура задокументувала злочинну схему в декількох епізодах за участю п’яти суддів, одного прокурора, одного юриста, одного помічника судді, одного лікаря і одна особа, звинувачена у справі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, відповідно до матеріалів справи, судді Апеляційного суду, а також співробітники Центрального суду вимагали і отримали гроші в особливо великих розмірах за винесення позитивних рішень в кількох кримінальних справах.

Роль адвоката та прокурора у схемі полягала у посередництві передачі коштів від зацікавлених осіб до суддів.

Лікар та інша фізична особа, задіяні у схемі, були “клієнтами” суддів, тими, хто надавав гроші та в чиїх інтересах були винесені рішення, розповіли в прокуратурі.

“Таким чином, після обшуків, проведених сьогодні антикорупційними прокурорами і співробітниками CNA в офісах у домах тих, хто брав участь у справі, були затримані 10 осіб, а саме: три судді з Апеляційного суду, два судді з суду сектора Центр в Кишиневі, 1 прокурор з кишинівської прокуратури, 1 адвокат, 1 помічник з правових питань, 1 лікар і одна фізична особа, звинувачувана у справі”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві за хабарництво і незаконну зброю притягнули до відповідальності двох суддів.

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