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Пятерых судей, прокурора, адвоката и врача задержали в Молдове из-за коррупции

Пятерых судей, прокурора, адвоката и врача задержали в Молдове из-за коррупции

Киев  •  УНН

 • 7596 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали 10 человек, среди которых - пять судей, подозреваемых в коррупции, передает УНН со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры Молдовы.

“Антикоррупционная прокуратура задокументировала преступную схему в нескольких эпизодах с участием пяти судей, одного прокурора, одного юриста, одного помощника судьи, одного врача и еще одного обвиняемого в деле”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, согласно материалам дела, судьи Апелляционного суда, а также сотрудники Центрального суда требовали и получили деньги в особо крупных размерах за вынесение положительных решений в нескольких уголовных делах.

Роль адвоката и прокурора в схеме заключалась в посредничестве передачи средств от заинтересованных лиц к судьям.

Врач и другое физическое лицо, задействованные в схеме, были “клиентами” судей, теми, кто давал деньги и в чьих интересах были вынесены решения, рассказали в прокуратуре.

“Таким образом, после обысков, проведенных сегодня антикоррупционных прокурорами и сотрудниками CNA в офисах в домах тех, кто принимал участие в деле, были задержаны 10 человек, а именно: три судьи из Апелляционного суда, два судьи из суда сектора Центр в Кишиневе, 1 прокурор с кишиневской прокуратуры, 1 адвокат, 1 помощник по правовым вопросам, 1 врач и одно физическое лицо, обвиняемое по делу”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве за взяточничество и незаконное оружие привлекли к ответственности двух судей.

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