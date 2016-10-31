П'ятеро осіб отруїлися чадним газом у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Львові 30 жовтня, ймовірно, чадним газом отруїлося п'ятеро осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
"30 жовтня о 20:33 год. у м. Львові, в квартирі по вул. Марка Вовчка, ймовірно, чадним газом отруїлись 5 (пʼять) осіб", — сказано в повідомленні.
Серед постраждалих особи 2014, 2011, 1997, 1963, 1964 років народження. Станом на 06:00 год. 31 жовтня стан здоров’я постраждалих— середньої важкості.
Подачу газу до квартири тимчасово припинено. Причини події зʼясовуються.