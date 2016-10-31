Пять человек отравились угарным газом во Львове

"30 октября в 20:33 ч. в г. Львове, в квартире по ул. Марка Вовчка, вероятно, угарным газом отравились 5 (пять) человек ", - сказано в сообщении.

Среди пострадавших лица 2014 2011, 1997, 1963, 1964 годов рождения. По состоянию на 6:00 ч. 31 октября состояние здоровья постраждалих- средней тяжести.

Подачу газа в квартиры временно приостановлено. Причины происшествия выясняются.