путін-технофоб гальмує розвиток ШІ в рф, країна втрачає ІТ-фахівців - The Times

30 січня, 18:51 • 12086 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 20380 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 21784 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 16754 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 17542 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 18415 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 19931 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20838 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21923 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25960 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 9470 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 8040 перегляди
Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль30 січня, 19:39 • 5668 перегляди
Маск відгукнувся на запит Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА30 січня, 20:35 • 7194 перегляди
ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя23:30 • 4630 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21 • 21790 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 17127 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 23198 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 27095 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 84002 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 8076 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 9508 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 10375 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 12314 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 16398 перегляди
путін-технофоб гальмує розвиток ШІ в рф, країна втрачає ІТ-фахівців - The Times

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Через страх путіна перед сучасними технологіями росія відстає у розробці ШІ, посідаючи 28 місце у світі. Країна не має провідних технологічних компаній та університетів у цій галузі.

путін-технофоб гальмує розвиток ШІ в рф, країна втрачає ІТ-фахівців - The Times

російський диктатор володимир путін боїться сучасних технологій, через що рф відстає в розробках штучного інтелекту і втрачає ІТ-фахівців. Про це йдеться у матеріалі The Times, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що путін - людина, яка любить ручку та папір. У нього немає смартфона. Він рідко користується інтернетом. Поки британські міністри у Вайтхоллі координують політику через WhatsApp, господар кремля керує росією через банк зашифрованих стаціонарних телефонів на своєму столі.

Очолювана таким технофобом, чи дивно, що росія відстає від своїх суперників у гонці за розробку штучного інтелекту? Дослідження, опубліковане в листопаді Стенфордським університетом, оцінило 36 країн за загальною потужністю їхніх галузей штучного інтелекту. Росія посіла 28-е місце, поступаючись усім великим світовим економікам. Сполучені Штати, Китай та Індія - країни, які москва хотіла б вважати своїми геополітичними колегами, - посіли перше, друге та третє місця. Але навіть менші країни, такі як Люксембург, Бельгія та Ірландія, посіли вищі місця у списку

- йдеться у статті.

Вказується, що росія не має компаній, що входять до 100 найкращих технологічних фірм світу за ринковою капіталізацією. Жоден з її університетів також не входить до 200 найкращих дослідницьких установ у галузі штучного інтелекту.

Наскільки росія відстала, стало зрозуміло в листопаді на технологічному заході в москві. Перший у країні робот-гуманоїд зі штучним інтелектом був представлений, але через кілька хвилин після того, як похитуючись вийшов на сцену, упав

- нагадує видання.

Автори також вказують на згортання цифрових свобод у росії: блокування соцмереж і обмеження доступу до інформації перешкоджають розвитку технологічного середовища. Крім того, західні санкції додатково ускладнили доступ до високотехнологічних компонентів.

Нагадаємо

За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, російські авіакомпанії почали масово розконсервовувати старі літаки, щоб утримати пасажиропотік у 2026 році. Новину подають як "позитив" і ознаку "стабільності" галузі, однак по суті це - діагноз усьому цивільному авіапрому рф.

росія використовує ШІ-технології для інформатак проти Сполучених Штатів09.10.25, 00:21 • 9017 переглядiв

