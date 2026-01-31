путін-технофоб гальмує розвиток ШІ в рф, країна втрачає ІТ-фахівців - The Times

російський диктатор володимир путін боїться сучасних технологій, через що рф відстає в розробках штучного інтелекту і втрачає ІТ-фахівців. Про це йдеться у матеріалі The Times, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що путін - людина, яка любить ручку та папір. У нього немає смартфона. Він рідко користується інтернетом. Поки британські міністри у Вайтхоллі координують політику через WhatsApp, господар кремля керує росією через банк зашифрованих стаціонарних телефонів на своєму столі.

Очолювана таким технофобом, чи дивно, що росія відстає від своїх суперників у гонці за розробку штучного інтелекту? Дослідження, опубліковане в листопаді Стенфордським університетом, оцінило 36 країн за загальною потужністю їхніх галузей штучного інтелекту. Росія посіла 28-е місце, поступаючись усім великим світовим економікам. Сполучені Штати, Китай та Індія - країни, які москва хотіла б вважати своїми геополітичними колегами, - посіли перше, друге та третє місця. Але навіть менші країни, такі як Люксембург, Бельгія та Ірландія, посіли вищі місця у списку - йдеться у статті.

Вказується, що росія не має компаній, що входять до 100 найкращих технологічних фірм світу за ринковою капіталізацією. Жоден з її університетів також не входить до 200 найкращих дослідницьких установ у галузі штучного інтелекту.

Наскільки росія відстала, стало зрозуміло в листопаді на технологічному заході в москві. Перший у країні робот-гуманоїд зі штучним інтелектом був представлений, але через кілька хвилин після того, як похитуючись вийшов на сцену, упав - нагадує видання.

Автори також вказують на згортання цифрових свобод у росії: блокування соцмереж і обмеження доступу до інформації перешкоджають розвитку технологічного середовища. Крім того, західні санкції додатково ускладнили доступ до високотехнологічних компонентів.

