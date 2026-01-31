Путин-технофоб тормозит развитие ИИ в РФ, страна теряет ИТ-специалистов - The Times

российский диктатор владимир путин боится современных технологий, из-за чего рф отстает в разработках искусственного интеллекта и теряет ИТ-специалистов. Об этом говорится в материале The Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что путин - человек, который любит ручку и бумагу. У него нет смартфона. Он редко пользуется интернетом. Пока британские министры в Уайтхолле координируют политику через WhatsApp, хозяин кремля руководит россией через банк зашифрованных стационарных телефонов на своем столе.

Возглавляемая таким технофобом, разве удивительно, что россия отстает от своих соперников в гонке за разработку искусственного интеллекта? Исследование, опубликованное в ноябре Стэнфордским университетом, оценило 36 стран по общей мощности их отраслей искусственного интеллекта. Россия заняла 28-е место, уступая всем крупным мировым экономикам. Соединенные Штаты, Китай и Индия - страны, которые москва хотела бы считать своими геополитическими коллегами, - заняли первое, второе и третье места. Но даже меньшие страны, такие как Люксембург, Бельгия и Ирландия, заняли более высокие места в списке - говорится в статье.

Указывается, что у россии нет компаний, входящих в 100 лучших технологических фирм мира по рыночной капитализации. Ни один из ее университетов также не входит в 200 лучших исследовательских учреждений в области искусственного интеллекта.

Насколько россия отстала, стало понятно в ноябре на технологическом мероприятии в москве. Первый в стране робот-гуманоид с искусственным интеллектом был представлен, но через несколько минут после того, как пошатываясь вышел на сцену, упал - напоминает издание.

Авторы также указывают на сворачивание цифровых свобод в россии: блокировка соцсетей и ограничение доступа к информации препятствуют развитию технологической среды. Кроме того, западные санкции дополнительно усложнили доступ к высокотехнологичным компонентам.

