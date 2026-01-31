$42.850.08
30 января, 18:51
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21
30 января, 16:26
30 января, 13:45
30 января, 12:58
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
Путин-технофоб тормозит развитие ИИ в РФ, страна теряет ИТ-специалистов - The Times

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Из-за страха Путина перед современными технологиями Россия отстает в разработке ИИ, занимая 28-е место в мире. Страна не имеет ведущих технологических компаний и университетов в этой области.

Путин-технофоб тормозит развитие ИИ в РФ, страна теряет ИТ-специалистов - The Times

российский диктатор владимир путин боится современных технологий, из-за чего рф отстает в разработках искусственного интеллекта и теряет ИТ-специалистов. Об этом говорится в материале The Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что путин - человек, который любит ручку и бумагу. У него нет смартфона. Он редко пользуется интернетом. Пока британские министры в Уайтхолле координируют политику через WhatsApp, хозяин кремля руководит россией через банк зашифрованных стационарных телефонов на своем столе.

Возглавляемая таким технофобом, разве удивительно, что россия отстает от своих соперников в гонке за разработку искусственного интеллекта? Исследование, опубликованное в ноябре Стэнфордским университетом, оценило 36 стран по общей мощности их отраслей искусственного интеллекта. Россия заняла 28-е место, уступая всем крупным мировым экономикам. Соединенные Штаты, Китай и Индия - страны, которые москва хотела бы считать своими геополитическими коллегами, - заняли первое, второе и третье места. Но даже меньшие страны, такие как Люксембург, Бельгия и Ирландия, заняли более высокие места в списке

- говорится в статье.

Указывается, что у россии нет компаний, входящих в 100 лучших технологических фирм мира по рыночной капитализации. Ни один из ее университетов также не входит в 200 лучших исследовательских учреждений в области искусственного интеллекта.

Насколько россия отстала, стало понятно в ноябре на технологическом мероприятии в москве. Первый в стране робот-гуманоид с искусственным интеллектом был представлен, но через несколько минут после того, как пошатываясь вышел на сцену, упал

- напоминает издание.

Авторы также указывают на сворачивание цифровых свобод в россии: блокировка соцсетей и ограничение доступа к информации препятствуют развитию технологической среды. Кроме того, западные санкции дополнительно усложнили доступ к высокотехнологичным компонентам.

Напомним

По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, российские авиакомпании начали массово расконсервировать старые самолеты, чтобы удержать пассажиропоток в 2026 году. Новость подают как "позитив" и признак "стабильности" отрасли, однако по сути это - диагноз всему гражданскому авиапрому рф.

Россия использует ИИ-технологии для информационных атак против Соединенных Штатов09.10.25, 00:21 • 9017 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаТехнологии
Техника
Индия
Китай
Соединённые Штаты