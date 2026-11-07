путін "прибрав до рук" ще три російські підприємства тютюнової групи Japan Tobacco International

володимир путін

російський диктатор володимир путін розширив перелік підприємств компанії Japan Tobacco International (JTI), які в росії переходять під тимчасове управління, додавши до списку, затвердженого в четвер, ще три компанії, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У четвер путін підписав указ про передачу російських активів JTI — найбільшого виробника тютюнової продукції в росії, що входить до складу Japan Tobacco Inc. (2914.T), — під тимчасове управління. Таким чином, ця тютюнова група стала черговою іноземною компанією, яка втратила контроль над своїми місцевими операціями на тлі посилення контролю москви над активами, що належать іноземцям.

Згідно з початковим указом, частки в чотирьох підприємствах JTI були передані під управління російської компанії "Промислові активи" (Industrial Assets).

В окремому указі, опублікованому в ніч на суботу, дія цього заходу була поширена ще на три компанії, які належать структурі JTI Investments Sarl. За даними росЗМІ, ці три фірми виконували функції імпортера, управлінської компанії та холдингу.

Крім того, у суботу росЗМІ навели слова керівника компанії "Промислові активи" Антона Пивоварова про те, що компанія має намір підтримувати виробництво, зберігати наявні трудові колективи та виконувати зобов’язання перед працівниками й діловими партнерами без жодних перебоїв.

Указами путіна причини такого рішення не пояснюються, проте раніше в кремлі пов’язували подібні випадки переходу активів під зовнішнє управління з діями країн, які росія вважає ворожими.

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У письмовій заяві, оприлюдненій після виходу першого указу, в JTI повідомили, що знають про це рішення і наразі "оцінюють ситуацію та можливі варіанти дій, приділяючи першочергову увагу своїм зацікавленим сторонам, насамперед — співробітникам".

Уряд Японії володіє близько 37% акцій компанії Japan Tobacco Inc., до портфеля брендів якої, зокрема, входять сигарети Winston і Camel.

На російський бізнес припадає близько 10% виручки та приблизно 25% операційного прибутку групи Japan Tobacco.