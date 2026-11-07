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путин "прибрал к рукам" ещё три российских предприятия табачной группы Japan Tobacco International

Киев • УНН

 • 864 просмотра

путин передал под временное управление россии ещё три компании структуры JTI Investments. На российский бизнес приходится 10% выручки JTI.

путин "прибрал к рукам" ещё три российских предприятия табачной группы Japan Tobacco International
владимир путин

Российский диктатор владимир путин расширил перечень предприятий компании Japan Tobacco International (JTI), которые в России переходят под временное управление, добавив в список, утверждённый в четверг, ещё три компании, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В четверг путин подписал указ о передаче российских активов JTI — крупнейшего производителя табачной продукции в России, входящего в состав Japan Tobacco Inc. (2914.T), — под временное управление. Таким образом, эта табачная группа стала очередной иностранной компанией, утратившей контроль над своими местными операциями на фоне усиления контроля Москвы над активами, принадлежащими иностранцам.

Согласно первоначальному указу, доли в четырёх предприятиях JTI были переданы под управление российской компании "Промышленные активы" (Industrial Assets).

В отдельном указе, опубликованном в ночь на субботу, действие этой меры было распространено ещё на три компании, принадлежащие структуре JTI Investments Sarl. По данным российских СМИ, эти три фирмы выполняли функции импортёра, управляющей компании и холдинга.

Кроме того, в субботу российские СМИ привели слова руководителя компании "Промышленные активы" Антона Пивоварова о том, что компания намерена поддерживать производство, сохранять существующие трудовые коллективы и выполнять обязательства перед работниками и деловыми партнёрами без каких-либо перебоев.

В указах путина причины такого решения не объясняются, однако ранее в кремле связывали подобные случаи перехода активов под внешнее управление с действиями стран, которые Россия считает враждебными.

Добавим

В письменном заявлении, опубликованном после выхода первого указа, в JTI сообщили, что знают об этом решении и в настоящее время "оценивают ситуацию и возможные варианты действий, уделяя первоочередное внимание своим заинтересованным сторонам, прежде всего — сотрудникам".

Правительству Японии принадлежит около 37% акций компании Japan Tobacco Inc., в портфель брендов которой, в частности, входят сигареты Winston и Camel.

На российский бизнес приходится около 10% выручки и примерно 25% операционной прибыли группы Japan Tobacco.

Антонина Туманова

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