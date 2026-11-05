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Ту-95

путін передав російські активи японської компанії під контроль фірми рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

росія передала частки JTI у чотирьох підприємствах під управління "Індустріальних активів". Рішення ухвалили без пояснення причин.

путін передав російські активи японської компанії під контроль фірми рф - ЗМІ

Президент росії володимир путін передав російські активи компанії Japan Tobacco International (JTI) під тимчасове управління. Про це свідчить указ, оприлюднений у четвер. Таким чином, компанія стала черговим іноземним бізнесом, який втратив контроль над своїми місцевими операціями в межах кампанії кремля, що набирає обертів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з указом, частки JTI у чотирьох російських підприємствах передали під управління російської компанії "Індустріальні активи". Причин такого рішення в документі не зазначено, однак раніше кремль пов’язував подібні кроки з поведінкою країн, які він називає "недружніми".

JTI, що входить до складу японської Japan Tobacco Inc., називає себе найбільшим виробником тютюнової продукції в росії за обсягами продажів. Компанія не одразу відповіла на запит про коментар.

Це рішення ухвалили після того, як у вересні росія передала під тимчасове управління активи швейцарського харчового гіганта Nestlé, німецького оптового продавця Metro AG та французької торговельної мережі Auchan.

У жовтні москва встановила контроль над російськими активами ще чотирьох європейських компаній. Свої дії вона пояснила підтримкою європейськими країнами України та тим, що назвала незаконним привласненням російського майна.

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Тогож місяця міністерство закордонних справ росії заявило, що вважає продаж безпілотників Україні японською компанією недружнім кроком і попередило про жорстку відповідь.

Також у жовтні росія повідомила про затримання японського журналіста на Далекому Сході, у Сахалінській області, за підозрою у шпигунстві. Це стало новим погіршенням двосторонніх відносин, які останніми місяцями продовжували загострюватися.

Згідно з указом, частки JTI у чотирьох російських підприємствах передали під управління російської компанії "Індустріальні активи". Причин такого рішення в документі не зазначено, однак раніше кремль пов’язував подібні кроки з поведінкою країн, які він називає "недружніми".

JTI, що входить до складу японської Japan Tobacco Inc., називає себе найбільшим виробником тютюнової продукції в росії за обсягами продажів. Компанія не одразу відповіла на запит про коментар.

Це рішення ухвалили після того, як у вересні росія передала під тимчасове управління активи швейцарського харчового гіганта Nestlé, німецького оптового продавця Metro AG та французької торговельної мережі Auchan.

У жовтні москва встановила контроль над російськими активами ще чотирьох європейських компаній. Свої дії вона пояснила підтримкою європейськими країнами України та тим, що назвала незаконним привласненням російського майна.

У жовтні міністерство закордонних справ росії заявило, що вважає продаж безпілотників Україні японською компанією недружнім кроком і попередило про жорстку відповідь.

Також минулого місяця росія повідомила про затримання японського журналіста на Далекому Сході, у Сахалінській області, за підозрою у шпигунстві. Це стало новим погіршенням двосторонніх відносин, які останніми місяцями продовжували загострюватися.

Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів01.11.26, 13:23 • 6023 перегляди

Ольга Розгон

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