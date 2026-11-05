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Путин передал российские активы японской компании под контроль фирмы РФ — СМИ

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Россия передала доли JTI в четырех предприятиях под управление «Индустриальных активов». Решение приняли без объяснения причин.

Путин передал российские активы японской компании под контроль фирмы РФ — СМИ

Президент России Владимир Путин передал российские активы компании Japan Tobacco International (JTI) под временное управление. Об этом свидетельствует указ, опубликованный в четверг. Таким образом, компания стала очередным иностранным бизнесом, утратившим контроль над своими местными операциями в рамках набирающей обороты кампании Кремля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно указу, доли JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании «Индустриальные активы». Причины такого решения в документе не указаны, однако ранее Кремль связывал подобные шаги с поведением стран, которые он называет «недружественными».

JTI, входящая в состав японской Japan Tobacco Inc., называет себя крупнейшим производителем табачной продукции в России по объемам продаж. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

Это решение приняли после того, как в сентябре Россия передала под временное управление активы швейцарского пищевого гиганта Nestlé, немецкого оптового продавца Metro AG и французской торговой сети Auchan.

В октябре Москва установила контроль над российскими активами еще четырех европейских компаний. Свои действия она объяснила поддержкой европейскими странами Украины и тем, что назвала незаконным присвоением российского имущества.

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В том же месяце Министерство иностранных дел России заявило, что считает продажу беспилотников Украине японской компанией недружественным шагом, и предупредило о жестком ответе.

Также в октябре Россия сообщила о задержании японского журналиста на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, по подозрению в шпионаже. Это стало новым ухудшением двусторонних отношений, которые в последние месяцы продолжали обостряться.

Согласно указу, доли JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании «Индустриальные активы». Причины такого решения в документе не указаны, однако ранее Кремль связывал подобные шаги с поведением стран, которые он называет «недружественными».

JTI, входящая в состав японской Japan Tobacco Inc., называет себя крупнейшим производителем табачной продукции в России по объемам продаж. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

Это решение приняли после того, как в сентябре Россия передала под временное управление активы швейцарского пищевого гиганта Nestlé, немецкого оптового продавца Metro AG и французской торговой сети Auchan.

В октябре Москва установила контроль над российскими активами еще четырех европейских компаний. Свои действия она объяснила поддержкой европейскими странами Украины и тем, что назвала незаконным присвоением российского имущества.

В октябре Министерство иностранных дел России заявило, что считает продажу беспилотников Украине японской компанией недружественным шагом, и предупредило о жестком ответе.

Также в прошлом месяце Россия сообщила о задержании японского журналиста на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, по подозрению в шпионаже. Это стало новым ухудшением двусторонних отношений, которые в последние месяцы продолжали обостряться.

Binance восстановила 90% похищенных во время атаки активов на сумму 6,3 млрд долларов01.11.26, 13:23 • 6023 просмотра

Ольга Розгон

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