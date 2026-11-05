Путин передал российские активы японской компании под контроль фирмы РФ — СМИ
Киев • УНН
Россия передала доли JTI в четырех предприятиях под управление «Индустриальных активов». Решение приняли без объяснения причин.
Президент России Владимир Путин передал российские активы компании Japan Tobacco International (JTI) под временное управление. Об этом свидетельствует указ, опубликованный в четверг. Таким образом, компания стала очередным иностранным бизнесом, утратившим контроль над своими местными операциями в рамках набирающей обороты кампании Кремля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно указу, доли JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании «Индустриальные активы». Причины такого решения в документе не указаны, однако ранее Кремль связывал подобные шаги с поведением стран, которые он называет «недружественными».
JTI, входящая в состав японской Japan Tobacco Inc., называет себя крупнейшим производителем табачной продукции в России по объемам продаж. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.
Это решение приняли после того, как в сентябре Россия передала под временное управление активы швейцарского пищевого гиганта Nestlé, немецкого оптового продавца Metro AG и французской торговой сети Auchan.
В октябре Москва установила контроль над российскими активами еще четырех европейских компаний. Свои действия она объяснила поддержкой европейскими странами Украины и тем, что назвала незаконным присвоением российского имущества.
Nestlé превысила ожидания по продажам — как им это удалось и что с активами в рф22.10.26, 20:47 • 3967 просмотров
В том же месяце Министерство иностранных дел России заявило, что считает продажу беспилотников Украине японской компанией недружественным шагом, и предупредило о жестком ответе.
Также в октябре Россия сообщила о задержании японского журналиста на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, по подозрению в шпионаже. Это стало новым ухудшением двусторонних отношений, которые в последние месяцы продолжали обостряться.
Согласно указу, доли JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании «Индустриальные активы». Причины такого решения в документе не указаны, однако ранее Кремль связывал подобные шаги с поведением стран, которые он называет «недружественными».
JTI, входящая в состав японской Japan Tobacco Inc., называет себя крупнейшим производителем табачной продукции в России по объемам продаж. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.
Это решение приняли после того, как в сентябре Россия передала под временное управление активы швейцарского пищевого гиганта Nestlé, немецкого оптового продавца Metro AG и французской торговой сети Auchan.
В октябре Москва установила контроль над российскими активами еще четырех европейских компаний. Свои действия она объяснила поддержкой европейскими странами Украины и тем, что назвала незаконным присвоением российского имущества.
В октябре Министерство иностранных дел России заявило, что считает продажу беспилотников Украине японской компанией недружественным шагом, и предупредило о жестком ответе.
Также в прошлом месяце Россия сообщила о задержании японского журналиста на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, по подозрению в шпионаже. Это стало новым ухудшением двусторонних отношений, которые в последние месяцы продолжали обостряться.
Binance восстановила 90% похищенных во время атаки активов на сумму 6,3 млрд долларов01.11.26, 13:23 • 6023 просмотра