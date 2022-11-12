путін поговорив з президентом Ірану: що відомо

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За даними росЗМІ, путін у телефонній розмові з президентом Ірану Райсі обговорив "нарощування взаємодії у політичній та торговельно-економічній сферах, включаючи транспортно-логістичну сферу".

"... лідери домовилися, що контакти між російськими та іранськими відомствами будуть активізовані", - йдеться у повідомленні.

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Головне управління розвідки підтвердило домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії.

Як повідомляв УНН, 7 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.

Іранські ЗМІ повідомили про візит до країни секретаря ради безпеки рф миколи патрушева. За висновками експертів ISW, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет росії".