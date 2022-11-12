путин поговорил с президентом Ирана: что известно

Подробности

По данным росСМИ, путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Раиси обсудил "наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, включая транспортно-логистическую сферу".

"...лидеры договорились, что контакты между российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.

Ранее

Главное управление разведки подтвердило договоренности о поставках иранских баллистических ракет в россию.

Как сообщал УНН, 7 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

Иранские СМИ сообщили о визите в страну секретаря совета безопасности России Николая Патрушева. По выводам экспертов ISW, вероятна цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет россии".