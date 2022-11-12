путин поговорил с президентом Ирана: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Состоялся телефонный разговор российского диктатора владимира путина и президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на кремль, передает УНН.
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По данным росСМИ, путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Раиси обсудил "наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, включая транспортно-логистическую сферу".
"...лидеры договорились, что контакты между российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.
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Главное управление разведки подтвердило договоренности о поставках иранских баллистических ракет в россию.
Как сообщал УНН, 7 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.
Иранские СМИ сообщили о визите в страну секретаря совета безопасности России Николая Патрушева. По выводам экспертов ISW, вероятна цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет россии".