путін переніс форум "Валдай" із сочі до москви через загрозу українських безпілотників - FT

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 760 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 1032 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11317 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16916 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14907 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15046 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14963 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19544 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17585 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22218 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25371 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19762 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16968 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7434 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7730 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 760 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7816 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16916 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 17013 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32471 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25414 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27191 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25880 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26359 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43342 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

путін переніс форум "Валдай" із сочі до москви через загрозу українських безпілотників - FT

Київ • УНН

 • 3398 перегляди

Форум "Валдай" перенесли до москви через побоювання атак безпілотників. Рішення наполягла ухвалити служба безпеки путіна.

путін переніс форум "Валдай" із сочі до москви через загрозу українських безпілотників - FT

російський диктатор володимир путін вирішив провести цьогорічний форум "Валдай" у москві замість сочі. Місце зустрічі змінили в останній момент через побоювання щодо можливих атак безпілотників. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з організацією заходу, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, перенести форум наполягли співробітники служби безпеки президента рф. Близько 120 запрошених учасників уже отримали повідомлення, що їхати до Сочі не потрібно.

Співрозмовники FT пояснили зміну планів міркуваннями безпеки. Однією з конкретних загроз, які враховувала президентська охорона, стали безпілотники.

Путін при цьому не відвідував Сочі понад рік. Востаннє, за даними видання, він приїжджав до курортного міста в жовтні 2025 року — тоді там проходив попередній форум "Валдай".

Таким чином, цьогорічний захід, який традиційно збирає російських посадовців та запрошених із-за кордону гостей, проведуть у москві.

Дискусійний клуб "Валдай" кремль використовує як майданчик для просування російських інтересів та ідеологічних тез за кордоном. До участі запрошують російських високопосадовців, іноземних журналістів, політологів та експертів.

Цього року серед учасників очікують міністра закордонних справ рф сергія лаврова, віцепрем'єра олександра новака та помічника путіна максима орєшкіна.

У кремлі вважають ідею Трампа щодо енергетичного перемир’я гарною ініціативою15.09.26, 13:59 • 4508 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Вибухи
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Financial Times