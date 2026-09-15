путін переніс форум "Валдай" із сочі до москви через загрозу українських безпілотників - FT

російський диктатор володимир путін вирішив провести цьогорічний форум "Валдай" у москві замість сочі. Місце зустрічі змінили в останній момент через побоювання щодо можливих атак безпілотників. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з організацією заходу, пише УНН.

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За інформацією видання, перенести форум наполягли співробітники служби безпеки президента рф. Близько 120 запрошених учасників уже отримали повідомлення, що їхати до Сочі не потрібно.

Співрозмовники FT пояснили зміну планів міркуваннями безпеки. Однією з конкретних загроз, які враховувала президентська охорона, стали безпілотники.

Путін при цьому не відвідував Сочі понад рік. Востаннє, за даними видання, він приїжджав до курортного міста в жовтні 2025 року — тоді там проходив попередній форум "Валдай".

Таким чином, цьогорічний захід, який традиційно збирає російських посадовців та запрошених із-за кордону гостей, проведуть у москві.

Дискусійний клуб "Валдай" кремль використовує як майданчик для просування російських інтересів та ідеологічних тез за кордоном. До участі запрошують російських високопосадовців, іноземних журналістів, політологів та експертів.

Цього року серед учасників очікують міністра закордонних справ рф сергія лаврова, віцепрем'єра олександра новака та помічника путіна максима орєшкіна.

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