путин перенёс форум "Валдай" из сочи в москву из-за угрозы украинских беспилотников - FT

российский диктатор владимир путин решил провести нынешний форум "Валдай" в москве вместо сочи. Место встречи изменили в последний момент из-за опасений по поводу возможных атак беспилотников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с организацией мероприятия, пишет УНН.

Детали

По информации издания, перенести форум настояли сотрудники службы безопасности президента рф. Около 120 приглашённых участников уже получили уведомление о том, что ехать в Сочи не нужно.

Собеседники FT объяснили изменение планов соображениями безопасности. Одной из конкретных угроз, которые учитывала президентская охрана, стали беспилотники.

Путин при этом не посещал Сочи более года. В последний раз, по данным издания, он приезжал в курортный город в октябре 2025 года — тогда там проходил предыдущий форум "Валдай".

Таким образом, нынешнее мероприятие, которое традиционно собирает российских чиновников и приглашённых из-за рубежа гостей, проведут в москве.

Дискуссионный клуб "Валдай" кремль использует как площадку для продвижения российских интересов и идеологических тезисов за рубежом. К участию приглашают российских высокопоставленных чиновников, иностранных журналистов, политологов и экспертов.

В этом году среди участников ожидают министра иностранных дел рф сергея лаврова, вице-премьера александра новака и помощника путина максима орешкина.

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