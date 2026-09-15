В кремле считают идею Трампа об энергетическом перемирии хорошей инициативой
Киев • УНН
В кремле назвали предложение Трампа об энергетическом перемирии хорошей идеей. москва считает, что это может увеличить поставки топлива внутри россии.
кремль считает хорошей инициативой предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова, пишет УНН.
Детали
Песков заявил, что москва поддерживает это предложение.
"Мы в целом, безусловно, считаем его очень хорошей идеей", — отметил представитель кремля.
По его словам, энергетическое перемирие может помочь россии увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, однако страна способна стабилизировать его и без этой меры.
Напомним
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