В кремле считают идею Трампа об энергетическом перемирии хорошей инициативой

кремль считает хорошей инициативой предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова, пишет УНН.

Детали

Песков заявил, что москва поддерживает это предложение.

"Мы в целом, безусловно, считаем его очень хорошей идеей", — отметил представитель кремля.

По его словам, энергетическое перемирие может помочь россии увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, однако страна способна стабилизировать его и без этой меры.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не прекращает удары по украинской энергетике, обычной логистике и критической инфраструктуре.

Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы — Зеленский