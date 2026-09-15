У кремлі вважають ідею Трампа щодо енергетичного перемир’я гарною ініціативою

кремль вважає хорошою ініціативою пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я. Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на заяву прессекретаря президента рф дмитра пєсков, пише УНН.

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Пєсков заявив, що москва підтримує цю пропозицію.

"Ми загалом, безумовно, вважаємо її дуже хорошою ідеєю", — зазначив представник кремля.

За його словами, енергетичне перемир’я може допомогти росії збільшити постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок, однак країна здатна стабілізувати його і без цього заходу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія не припиняє ударів по українській енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі.

Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський