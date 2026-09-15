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У кремлі вважають ідею Трампа щодо енергетичного перемир’я гарною ініціативою

Київ • УНН

 • 1696 перегляди

У кремлі назвали пропозицію Трампа щодо енергетичного перемир’я хорошою ідеєю. москва вважає, що це може збільшити постачання пального всередині росії.

У кремлі вважають ідею Трампа щодо енергетичного перемир’я гарною ініціативою

кремль вважає хорошою ініціативою пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я. Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на заяву прессекретаря президента рф дмитра пєсков, пише УНН.

Деталі

Пєсков заявив, що москва підтримує цю пропозицію.

"Ми загалом, безумовно, вважаємо її дуже хорошою ідеєю", — зазначив представник кремля.

За його словами, енергетичне перемир’я може допомогти росії збільшити постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок, однак країна здатна стабілізувати його і без цього заходу.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

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