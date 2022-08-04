путін хотів знищення Української держави, натомість отримає наше друге народження – Кучма
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російській диктатор владімір путін своєю агресією хотів знищити Українськуої державу, натомість отримає її друге народження. Про це в інтерв’ю ВВС News Україна сказав другий президент України Леонід Кучма, передає УНН.
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“путін хотів знищення Української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо - шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність”, – зазначив він.
Деталі
Якщо говорити про емоційну складову, то, за його словами, "путін сьогодні хотів би, щоб усе, як у казці, якось відкрутилося, якось відігралося назад. Щоб 24-го лютого ніби не було”, адже бліцкриг провалився внаслідок фатального прорахунку диатктора.
“Саме так - це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там невинна "помилка", про яку говорять ті, хто хоче "зберегти обличчя" путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш”, – продовжив Кучма.
Водночас, він додав, що якщо дивитися з більш функціональної точки зору, то путін та його найближче оточення зараз хочуть насамперед збереження своєї влади, гарантії того, що російська держава фактично залишиться їхньою власністю.
Доповнення
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що путін прорахувався із планами захопити Київ і буде доведено, що він знову помилився.
Професор Стенфордського університету, політолог Френсіс Фукуяма також зазначив, що диктатор путін бреше, коли каже, що “нічого ще не починав в Україні”.