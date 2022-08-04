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Путин хотел уничтожения Украинского государства, но получит наше второе рождение – Кучма

Путин хотел уничтожения Украинского государства, но получит наше второе рождение – Кучма

Киев • УНН

 • 213468 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Российский диктатор владимир путин своей агрессией хотел уничтожить украинское государство, взамен получит его второе рождение. Об этом в интерв’ю BBC News Украина сказал второй президент Украины Леонид Кучма, передает УНН.

Цитата

“путин хотел уничтожения Украинского государства, а получит он наше второе рождение. Именно по этому пути мы сегодня идем - путем утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова сражаться за собственную идентичность”, – отметил он.

Детали

Если говорить об эмоциональной составляющей, то, по его словам, "путин сегодня хотел бы, чтобы все, как в сказке, как-то отмоталось, как-то отыгралось назад. Чтобы 24 февраля как будто не было”, ведь блицкриг провалился вследствие фатального просчета диатктора.

“Именно так – это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то там невинная "ошибка", о которой говорят те, кто хочет "сохранить лицо" путину. Поздно. Не открутишь, не сохранишь”, – продолжил Кучма.

В то же время он добавил, что если смотреть с более функциональной точки зрения, путин и его ближайшее окружение сейчас хотят прежде всего сохранения своей власти, гарантии того, что российское государство фактически останется их собственностью.

Дополнение

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что путин просчитался с планами захватить Киев и будет доказано, что он снова ошибся.

Профессор Стэнфордского университета, политолог Фрэнсис Фукуяма также отметил, что диктатор путин лжет, когда говорит, что “ничего еще не начинал в Украине”.

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