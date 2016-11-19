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Пункт пропуску "Солотвино" на Закарпатті розблоковано

Пункт пропуску "Солотвино" на Закарпатті розблоковано

Київ • УНН

 • 8273 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учора ввечері, 18 листопада, учасники акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією звільнили під′їзд до КПП “Солотвино” на кордоні з Румунією. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.

У Мукачівському прикордонному загоні також підтвердили, що пункт пропуску працює у штатному режимі.

Однак, як зазначила речниця прикордонного загону Леся Федорова, на кордоні від учора збільшилися черги через проблеми у функціонуванні бази даних, відтак оформлення автомобілів відбувається повільніше.

“Така ситуація стосується не лише Закарпаття, але це тимчасові складності, які скоро будуть врегульовані”, — додала Леся Федорова.

Як раніше повідомляв УНН, "пересічники“розблокували пункт пропуску “Ужгород” на Закарпатті.

Українські Національні Новини

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