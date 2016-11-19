Пункт пропуска "Солотвино" на Закарпатье разблокирован
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера вечером, 18 ноября, участники акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией освободили подъезд к КПП "Солотвино" на границе с Румынией. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.
В Мукачевском пограничном отряде также подтвердили, что пункт пропуска работает в штатном режиме.
Однако, как отметила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова, на границе со вчерашнего увеличились очереди из-за проблем в функционировании базы данных, поэтому оформление автомобилей происходит медленнее.
"Такая ситуация касается не только Закарпатья, но это временные сложности, которые скоро будут урегулированы", - добавила Леся Федорова.
Как ранее сообщал УНН, "пересичники" разблокировали пункт пропуска "Ужгород" на Закарпатье .