Психотропні препарати та онкологія: лікар розповідає про нюанси використання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лікар-психіатр лікарні ізраїльської онкології LISOD Антон Віленчик під час IV Форуму онкопацієнтів розповів про те, хто може призначати заспокійливі та антидепресанти онкопацієнтам, і які показання повинні бути для призначення психотропних препаратів в цілому, передає УНН.
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“Відповідно до Закону "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" психотропні препарати можуть призначати будь-які лікарі або медзаклади, які мають ліцензію МОЗ України на це.
Але провести психіатричний огляд, виставити діагноз психічного розладу має право тільки лікар психіатр, згідно ЗУ „Про психіатричну допомогу", з добровільної або недобровільної згоди пацієнта в критичних ситуаціях", — пояснив лікар.
Що стосується показань для призначення таких препаратів, то вони можуть використовуватися, за словами Антона Віленчика, на тлі слідових впливів перенесених в минулому дитячих психологічних і фізичних травм, у випадках, якщо у родичів були психічні розлади, при ураженні органів і систем пухлинним процесом, що впливає на психічний стан пацієнта або для усунення побічних ефектів протипухлинних інтервенцій.
При цьому лікар нагадує, що психотропні препарати мають і побічні ефекти, які обов'язково слід враховувати.
"До побічних ефектів психотропних препаратів слід віднести ризик кровотеч при спільному прийомі з НПЗЗ (нестероїдні протизапальні препарати, — ред.), ризик серотонінового синдрому при поєднанні з фентанілом і трамадолом, і ризик погіршення психічного стану", — розповів лікар.
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