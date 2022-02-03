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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Психотропні препарати та онкологія: лікар розповідає про нюанси використання

Психотропні препарати та онкологія: лікар розповідає про нюанси використання

Київ • УНН

 • 26074 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лікар-психіатр лікарні ізраїльської онкології LISOD Антон Віленчик під час IV Форуму онкопацієнтів розповів про те, хто може призначати заспокійливі та антидепресанти онкопацієнтам, і які показання повинні бути для призначення психотропних препаратів в цілому, передає УНН.

Цитата

“Відповідно до Закону "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" психотропні препарати можуть призначати будь-які лікарі або медзаклади, які мають ліцензію МОЗ України на це.

Але провести психіатричний огляд, виставити діагноз психічного розладу має право тільки лікар психіатр, згідно ЗУ „Про психіатричну допомогу", з добровільної або недобровільної згоди пацієнта в критичних ситуаціях", — пояснив лікар.

Що стосується показань для призначення таких препаратів, то вони можуть використовуватися, за словами Антона Віленчика, на тлі слідових впливів перенесених в минулому дитячих психологічних і фізичних травм, у випадках, якщо у родичів були психічні розлади, при ураженні органів і систем пухлинним процесом, що впливає на психічний стан пацієнта або для усунення побічних ефектів протипухлинних інтервенцій.

При цьому лікар нагадує, що психотропні препарати мають і побічні ефекти, які обов'язково слід враховувати.

"До побічних ефектів психотропних препаратів слід віднести ризик кровотеч при спільному прийомі з НПЗЗ (нестероїдні протизапальні препарати, — ред.), ризик серотонінового синдрому при поєднанні з фентанілом і трамадолом, і ризик погіршення психічного стану", — розповів лікар.

Нагадаємо

Згідно Національного канцер-реєстру України, українські чоловіки частіше хворіють злоякісними новоутвореннями трахеї, бронхів і легенів, а жінки — злоякісними новоутвореннями молочної залози.

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