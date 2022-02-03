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Шахед-136

Минулого року з України контрабандою намагалися вивезти військові товари на 800 млн грн

Минулого року з України контрабандою намагалися вивезти військові товари на 800 млн грн

Київ • УНН

 • 14648 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Протягом 2021 року контррозвідка Служби безпеки України викрила понад 60 спроб нелегального перевезення за кордон вітчизняної військової продукції та товарів подвійного призначення майже на 800 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УНН.

Деталі

Як зазначили, суд покарав 36 організаторів незаконного перевезення військових товарів. 

Зокрема, в Житомирській області викрили спробу нелегального вивезення з України комплектувальних деталей до зенітно-ракетних комплексів. Також зловмисники намагалися приховано вивезти конструкторську документацію до цих видів озброєння.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний колишній працівник одного з оборонних заводів.

На Миколаївщині контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон технологічного обладнання для військових кораблів. Учасники схеми планували доправити товари подвійного призначення іноземним замовникам під виглядом цивільної продукції.

Для реалізації злочинної схеми, вносили недостовірні дані до товарно-супровідної документації.

Крім того, під час розслідування  викрили оборудку щодо закупівлі військових комплектувальних деталей у межах державного оборонного замовлення на суму понад 140 млн грн.

За викритими фактами порушень тривають розслідування.

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