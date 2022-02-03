Генсек НАТО поговорив з Орбаном після його візиту до Путіна: йшлося про військове нарощування РФ біля України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив у середу зранку, що поговорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - після його візиту до Москви - про військове нарощування РФ біля України, пише УНН.
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"Добре знову поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про кризу, спричинену нарощуванням військової міці Росії в Україні та навколо неї. Північна Америка та Європа об'єднані у НАТО. Усі союзники згодні з важливістю діалогу та сильного стримування та оборони", - написав Столтенберг у Twitter.
Що було раніше
Прем'єр Угорщини - країни-члена НАТО - Віктор Орбан днями здійснив візит до Москви, де поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним. За підсумками Орбан заявив, що під час переговорів з Путіним не побачив у нього "намірів робити щось різке щодо України".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.