Угорський прем'єр Орбан заявив, що не побачив у Путіна "наміру до агресії проти України"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним не побачив у нього "намірів робити щось різке щодо України". Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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“Я не побачив намірів подібних дій з боку президента Путіна під час переговорів. Президент був дуже спокійний", - заявив Орбан.
Нагадаємо
Раніше, Путін різко висловився щодо вступу України в Альянс і спробі повернення Криму.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія висунула низку вимог щодо так званих гарантій безпеки в США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузію.
Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.