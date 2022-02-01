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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нам що воювати з НАТО? Путін різко висловився щодо вступу України в Альянс і спроби повернення Криму

Нам що воювати з НАТО? Путін різко висловився щодо вступу України в Альянс і спроби повернення Криму

Київ • УНН

 • 34000 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін різко висловився щодо можливого вступу України у НАТО і припустив, що у такому разі можлива військова спроба повернення Криму. Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Цитата

“У ... документах України написано, що вони збираються повернути Крим, у тому числі військовим шляхом. Уявіть, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю і починає операцію в Криму. Нам що воювати з НАТО?” — заявив Путін.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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