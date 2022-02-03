Генсек НАТО поговорил с Орбаном после его визита к Путину: речь шла о военном наращивании РФ у Украины

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"Хорошо снова поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном наращиванием военной мощи России в Украине и вокруг нее. Северная Америка и Европа объединены в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога и сильного сдерживания и обороны", - написал Столтенберг в Twitter.

Что было ранее

Премьер Венгрии - страны-члена НАТО - Виктор Орбан на днях совершил визит в Москву, где поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам Орбан заявил, что во время переговоров с Путиным не увидел у него намерений делать "что-то резкое в отношении Украины".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.