Резніков: Україна все ж просила в Німеччини шоломи, але їхнє надання ще не підтвердили

Цитата

"Нещодавно в одному з інтерв’ю я спілкувався з журналістами з приводу пропозицій німецького уряду поставити нам певну кількість шоломів. Я хочу уточнити один нюанс, тому що запитання журналіста було "чи саме таку допомогу ви просили в уряду Німеччини". Я відповів, що саме шоломи в такий спосіб ми не просили", - сказав міністр.

"Я хочу уточнити, тому що ми звертались офіційно до всіх урядів країн, у тому числі країн НАТО та ЄС, з проханням надати нам озброєння, системи захисту, в тому числі шоломи та бронежилети. І коли я казав стосовно уряду Німеччини, я мав на увазі, що саме тільки шоломи ми не просили. Хоча, письмово, звісно, наш аташе з військових питань і з цього приводу звертався до уряду Німеччини", - пояснив він.

Деталі

За словами Резнікова, Україна просила припинити блокування з боку офіційного уряду Німеччини постачання зброї іншими країнами. Мова, зокрема, про звернення уряду Естонії до уряду Німеччини щодо дозволу поставити в Україну гармати виробництва ще Німецької демократичної Республіки.

Але уряд Німеччини відмовляє уряду Естонії у дозволі на отримання Україною зазначених гармат, сказав він.

"Як ви знаєте, уряд Німеччини продовжує блокувати придбання нами летальної зброї через агентство NSPA – це спеціальне агентство, яке на кшталт "натівського" Amazon-у дає можливість у відкритий спосіб купувати ті чі інші засоби захисту або ураження. Тому коли ми звертаємось публічно до уряду Німеччини, ми кажемо: ми вас просимо – в першу чергу не блокуйте, будь ласка, можливість нам захищатись", - зазначив Резніков.

Цитата

"Станом на сьогоднішній день окрім публічної заяви моєї колеги, пані міністерки оборони Німеччини на засіданні уряду, що вони нам готові надати 5 тисяч шоломів, жодного письмового листа ми офіційно поки що не отримували", - повідомив міністр.

Він зауважив, що офіційно комунікує з послом Німеччини в Україні. З її слів, нібито такий документ готується.

"Але ще раз повторюю: письмово жодного документу, в якому уряд Німеччини би засвідчив, що навіть ті шоломи вони нам передають, ми офіційно не отримували", - додав міністр.

Контекст

Раніше в інтерв’ю одному з видань, журналісти сказали міністру, що Німеччина оголосила про надання Україні 5 000 шоломів, і поцікавилися, чи Київ до них звертався з проханням надати саме таку допомогу.

"Ні. Ми точно не просили в них шоломи. Я думаю, вони намагаються знайти якийсь варіант, аби згладити ситуацію, у якій виглядають не найкращим чином", - сказав тоді міністр.

Контекст

Як стало відомо минулого тижня, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина доправить в Україну 5 тисяч військових захисних касок.

Посол України в Німеччини Андрій Мельник заявив, що рішення Берліна відправити Україні 5 тисяч військових касок в якості військової допомоги є лише "краплею в морі".

Додамо

Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.

Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.