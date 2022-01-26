Германия поставит Украине 5 тысяч военных касок - министр обороны

Цитата

"Министр Ламбрехт сегодня проинформировала комитет по обороне немецкого Бундестага о своих планах в законодательном органе. Она также дала понять, что Германия стоит рядом с Украиной. Мы доставим в Украину 5000 шлемов - снаряжение, которое нужно", - говорится в сообщении.

Детали

В течение долгого времени федеральное правительство придерживалось своего четкого "нет", в том числе и по повторяющимся запросам на поставки оружия для Украины. Но в последнее время внутри коалиции Германии возникли сомнения относительно этой позиции.

Что предшествовало

США и Великобритания объявили о предоставлении военной помощи Украине, прежде всего о поставках стрелкового оружия, боеприпасов и противотанковых средств.

Еще больше оружия уже в пути, пообещала группа американских сенаторов во время визита в Киев в начале этой недели.

В правительстве ФРГ считают, что это может усилить напряженность и осложнить переговоры.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Германия, как и раньше, является одной из ведущих стран по производству и экспорту вооружений, с 2016 по 2020 годы выросла на 21%. Крупнейшими покупателями немецкого оружия являются Южная Корея, Алжир и Египет.

Украина также входит в импортеры. Согласно правительственным отчетам, ФРГ одобрила 97 экспортных операций в Украину на общую сумму 5,2 млн евро в 2020-м и в первой половине 2021 года. В основном это было стрелковое оружие, водолазное снаряжение и средства связи. Однако украинские власти проявляют интерес к боевым кораблям и системам ПВО.