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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Третій пакет допомоги від США: в Україну прибули оборонні боєприпаси та 300 ракет Javelin

Третій пакет допомоги від США: в Україну прибули оборонні боєприпаси та 300 ракет Javelin

Київ • УНН

 • 26244 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. В Україну від США прибули оборонні боєприпаси. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

“Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. У пакеті: сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення”, — повідомила Маляр.

Деталі

Зазначимо, що журналіст BuzzFeedNews у Twitter написав про поставку в Україну 300 ракет Javelin.

“До Києва щойно прибула чергова партія американської допомоги у сфері оборонної безпеки, включаючи близько 300 Javelins та боєприпасів”, — написав він.

NEW: Another batch of US defensive security assistance, including around 300 Javelins and ammunition, just arrived in Kyiv, Ukraine, from Dover. @BuzzFeedNews pic.twitter.com/snpYApkNbQ

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

Нагадаємо

В аеропорту “Бориспіль” розвантажили літак, у якому прибула третя партія летального озброєння від США.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

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